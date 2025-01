Die Zeitzer Feuerwehr ist am Mittwochmorgen in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße von Zeitz ausgerückt.

Zeitz/MZ - In der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Zeitz haben Mittwochmorgen drei Müllcontainer und zwei Mülltonnen gebrannt. Die alarmierte Feuerwehr, so teilte die Polizei mit, habe die Flammen rasch gelöscht. Dennoch sei ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Die Flammen loderten kurz nach fünf Uhr. Wie es zu dem Brand gekommen ist, war am Nachmittag noch unklar. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.