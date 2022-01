Feuerwehr rettet bei Wetterzeube eingeklemmten Fahrer aus seinem Auto

Bei einem Unfall nahe Wetterzeube wurde Samstagmorgen ein Pkw-Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt.

Trebnitz/M/ank - Nach einem Unfall zwischen Wetterzeube und Trebnitz hat die Feuerwehr einen verletzten und eingeklemmten Pkw-Fahrer aus seinem Wagen befreit. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann Samstag gegen 8.45 Uhr von der Straße abgekommen und mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt. Sein Atemalkoholwert: 0,7 Promille. Rettungskräfte, so die Polizei, kümmerten sich um die medizinische Versorgung des Fahrers. Er musste eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.