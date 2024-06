Feuerwehr im Burgenlandkreis Feuer in der Kinderwagenfabrik Wünsch und Pretzsch in Zeitz gehört zur Geschichte der Wehr

Ein Großbrand bei Wünsch und Pretzsch hält im Jahr 1914 die Feuerwehr in Zeitz in Atem und fordert „heldenmütige Anstrengungen“. Wie die Situation nach 1900 in der Stadt war.