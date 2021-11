Fast 1.000 Impfungen seit Freitag

Positive Bilanz in der Impfstelle in Zeitz: Andrang war an drei Tagen groß.

Zeitz/MZ - Nach einem anstrengenden Einsatz ist am Sonntag um 16 Uhr in der Impfstelle des Burgenlandkreises in der Altenburger Straße in Zeitz Einpacken angesagt. Fast 1.000 Impfungen gegen das Coronavirus sind seit Freitagmittag hier vorgenommen worden, wie der Rettungsdienstleiter vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Zeitz Andreas Lange bestätigt. Für ihn, die Ärzte und Helfer war es ein Marathoneinsatz. „Aber wir sind sehr zufrieden, und es lief sehr gut.“ Lediglich am Freitag gab es beim ersten Ansturm lange Schlangen, ansonsten lief alles zügig, gut eingespielt ab.

Unterschiedliche Gründe

Am Freitag kamen rund 250, am Samstag 360 und am Sonntag noch einmal 300 vor allem Zeitzer, die sich Schutz vor dem Virus holen wollten. „Die meisten waren Auffrischungsimpfungen“, so Lange, „aber etwa 15 bis 20 Prozent waren, und das freut uns natürlich, Erstimpfungen.“ Oft der Arbeit wegen. Wie ein Ehepaar erzählt, arbeiten sie in Bayern und haben sich nun zur Impfung entschlossen, weil sie dort ohne 2G (Geimpfte und Genesne) nicht mal mehr in eine Gaststätte kommen. In einem anderen Fall drängte der Arbeitgeber auf die Impfung. Eine junge Frau will über Weihnachten und den Jahreswechsel wegfahren. Deshalb stand sie am Samstag an.

Angebot bleibt bestehen

Das Impfangebot wird im Burgenlandkreis auf jeden Fall mit dem Impfbus erhalten bleiben, wie Andreas Lange bekräftigt. Der Fahrplan steht bereits bis Jahresende. Und schon bald wird es ein stationäres Angebot, sozusagen wieder ein Impfzentrum, in Zeitz geben. Dann gehen die Einsätze für Lange und sein Team weiter. „Ich möchte mich unbedingt bei den Kollegen für ihren Einsatz bedanken“, sagt er.