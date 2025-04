Anja Altmann (li.) arbeitet als Dentalhygienikerin in der Zahnarztpraxis Dr. Altmann in Zeitz. Dieser Berufsabschluss ist sehr selten. Derzeit gibt es nur rund 2.200 aktive Dentalhygieniker bei rund 72.500 Zahnärzten in Deutschland. In Zeitz gibt es keine weiteren.

(Foto: Margit Herrmann)