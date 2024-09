Künstler laden am Freitag zur offenen Werkstatt ein. Jedermann kann sich am Nachmittag im Drucken ausprobieren.

Experimente an historischem Ort: Auf Kloster Posa wird Druck gemacht in Zeitz

Zeitz/MZ/ANK. - Um experimentelle Druckkunst geht es in dieser Woche auf Kloster Posa in Zeitz. Denn dort treffen sich seit Montag Vertreter des Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK) Sachsen-Anhalt, um gemeinsam eine Woche zu arbeiten. Die Künstlerinnen und Künstler sind laut einer Mitteilung allesamt in der Druckkunst zu Hause. Am Ende des Symposiums sind Interessierte zu einer offenen Druckwerkstatt eingeladen. Sie findet am Freitag, 27. September, von 15 bis 20 Uhr auf Kloster Posa satt. Dabei haben Besucher auch Gelegenheit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Das Symposium ist Bestandteil des Projekts „ZEITGLEICH-ZEITZEICHEN 2024. Im Zeichen der zeitgenössischen experimentellen Druckkunst“ des Bundesverbandes des Berufsverbandes Bildender Künstler. Kloster Posa in Zeitz sei ganz bewusst als Veranstaltungsort ausgewählt worden, teilt der BBK mit. Denn eine Vernetzung zwischen Duckkünstlerinnen und -künstlern und Druckwerkstätten abseits der bekannten Druckorte sei ausdrücklich erwünscht gewesen.

In Zeitz finden die Teilnehmer laut BBK nicht nur eine gut ausgestattete Siebdruckwerkstatt, sondern auch viel Raum für das Erproben alternativer Techniken sowie eine Gegend, die zu Inspirationen einlädt. Im Fokus der gemeinsamen Arbeitswoche stehe die Zusammenarbeit an den Themen der experimentellen Druckgrafik. Die Teilnehmer leben in Wittenberg, Dessau, Halle, Bad Schmiedeberg, Weißenfels und Zeitz.