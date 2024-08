Zeitz/MZ/YVE. - Zu einem besonderen Konzert lädt der Förderverein Musikfreunde Eule-Orgel im Zeitzer Dom am Sonntag, 4. August, um 17 Uhr in den Zeitzer Dom ein. Unter dem Titel „Dalla Fantasia“ gastiert Clemens Bosselmann und gibt ein Konzert an der Eule-Orgel im Dom. Bosselmann spielt Werke von Bach und Brahms aus dem Real Book of Jazz sowie Improvisationen.

In Zeitz ist Bosselmann kein Unbekannter. Denn er war Kantor (Kirchenmusikdirektor) der evangelischen Kirchengemeinde Zeitz, zugleich Bezirkskantor für Naumburg-Zeitz. Er dirigierte bedeutende Werke wie Bachs Magnificat und die Matthäuspassion sowie Ein deutsches Requiem von Brahms, so heißt es in der Pressemitteilung des Fördervereins. Bosselmann gründete in Zeitz einen Kammerchor, um A-cappella-Musik von Komponisten wie Heinrich Schütz, Max Reger und Hugo Distler aufzuführen. Er initiierte Kinder- und Jugendchöre, die eigene Projekte wie Singspiele und Musicals, aber auch im Rahmen großer Chorprojekte aufführten. Er konzentrierte sich auch auf Konzerte mit Orgelimprovisationen.

Clemens Bosselmann hat inzwischen Zeitz verlassen und arbeitet seit 2018 als Kantor an der Christophoruskirche in Wiesbaden-Schierstein in Hessen. Dort leitet er den Konzertchor Schiersteiner Kantorei, wo er das Repertoire des Konzertchors um Musik des 20. Jahrhunderts und selten aufgeführte Chorwerke erweiterte.

Karten gibt es am Sonntag für 12 Euro, ermäßigt für 10 Euro und Junior-Ticket für 3 Euro an der Kasse im Zeitzer Dom.