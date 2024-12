Zeitz/MZ/ank. - Zu einem festlichen Silvesterkonzert für Orgel und Tuba lädt der Eule-Orgel-Verein an diesem Dienstag in den Zeitzer Dom St. Peter und Paul ein. Gäste, heißt es in einer Mitteilung, dürfen sich auf ein Klangfeuerwerk freuen – Orgel und Tuba sei eine faszinierende Kombination. Als Solisten sind zu erleben Stefan Kiessling an der Orgel und Nikolai Kähler an der Tuba. Es erklingen Werke von Corrado Maria Saglietti, Max Reger, Johann Sebastian Bach und anderen. Tickets gibt es an der Abendkasse im Dom. Konzertbeginn ist um 19 Uhr. Foto: Margit Herrmann