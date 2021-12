Es sind noch Bäume da - sowohl in Zeitz als auch in Theißen

Fast 700 Weihnachtsbäume hat Andreas Kehr bis Dienstag schon verkauft. Er verkauft die Gewächse in der Naumburger Straße in Zeitz. Bis zum 23. Dezember bedient er seine Kundschaft, jeweils von 9 bis 18 Uhr. Für Spätentschlossene stehe er aber auch noch am Heiligabend bereit, verspricht er. Besonders beliebt sind wie in den Vorjahren auch Nordmanntannen und Blaufichten. Weihnachtsbäume im Direktverkauf gibt es auch noch im Gartenbaubetrieb Forner in Theißen. Geöffnet ist wochentags von 9 bis 17 Uhr und am Heiligabend von 9 bis 12 Uhr.