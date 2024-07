Erstmals bot der 1. FC Zeitz am Freitag ein Fanforum mit der Vereinsspitze und Trainern an. Es kamen mehr als 20 Gäste

Zeitz/MZ. - Die Ausstellung im Ratskeller am Altmarkt über „30 Jahre 1. FC Zeitz“, die Sonntagabend beendet wurde, hatte Freitag ihren Höhepunkt mit einem erstmaligen Fanforum. In dem Forum stellte sich die Vereinsspitze mit Hajo Bartlau und Uwe Kraneis sowie den Trainern der ersten Mannschaft, Maik Kunze, und der zweiten Männermannschaft, Nils Gorisch, den Fragen von mehr als 20 interessierten Fans. Ein großes Thema war dabei ein möglicher Aufstieg der „Ersten“ in die Verbandsliga.