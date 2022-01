Erster Preis für Zeitzer Chor

Zeitz/MZ - Über 1.000 Euro kann sich der Oberstufenchor des Zeitzer Geschwister-Scholl-Gymnasiums freuen, denn das Ensemble ist in diesem Jahr der Hauptpreisträger der Wolfsohn-Ehrung. In den vergangenen zehn Jahren hat Musiklehrer Till Malte Mossner den Chor aus einem Nischendasein geweckt und die Mädchen und Jungen der Klassen 9 bis 12 für Musik begeistert. 60 Schüler treffen sich jede Woche und frönen dem gemeinsamen Hobby. Auch Probenwochenenden gehören zur musikalischen Arbeit. Schnell wurde der Chor durch seine Auftritte bekannt. So tritt das Ensemble zuerst im Gymnasium und im Zeitzer Schlosspark auf, zog Hunderte Menschen zu Konzerten in kleine Dorfkirchen wie zum Beispiel nach Maßnitz.

Unter der künstlerischen Leitung von Mossner und mit der Begleitung des Pianisten Alexander Brembach gelang es dem Chor, anspruchsvolle Literatur zu erarbeiten. Das heutige Repertoire umfasst einen Stamm wichtiger Standards populärer, überwiegend anglophoner und bis zu achtstimmiger Chormusik. Zum einen erklingen Evergreens der Filmmusik, zum anderen werden beliebte Pop- und Rocksongs aus dem 20. und 21. Jahrhundert dargeboten. Dabei gelingt es Mossner immer wieder, für die jungen Leute künstlerische Herausforderungen zu schaffen und sie auf große Bühnen zu stellen. So trat der Chor zum Beispiel im April 2018 im Steintorvarieté Halle im Rahmen der Deutschlandtournee des Ex-Wise-Guys Eddi Hüneke auf. In Zeitz war der Klangkörper beim Eröffnungskonzert des Köstritzer Schwarzbiernacht 2018 dabei. Gemeinsam mit der weltweit gefeierten Queen-Tribute-Band Merqury brachte der Chor in einer großen Bühnenshow einige der bekanntesten Queen-Hits zur Aufführung. Der Keyboarder von Merqury Norbert Munser sagte damals: „Da hatten wir das große Glück, die große Ehre, einfach die Freude, den Oberstufenchor des Gymnasiums in Zeitz mit auf der Bühne zu haben.“ Gemeinsam mit Sänger Johnny Zatylny probte er im Vorfeld in der Aula. Eine Schülerin tourte danach mit der Band. Die Musik prägte das Leben zahlreicher Schüler, so singt heute Lorenz Simon im Chor der Oper Halle.

Weiterhin nahm der Chor als einziger Vertreter Sachsen-Anhalts an der bundesweiten Aktion „Der deutsche Chorgipfel 2018“ des Klassik Radios teil. Beim Online-Voting erhielten die Zeitzer auch Stimmen aus der Schweiz, Österreich, Kroatien, Kanada und den USA und erreichten mit 668 Stimmen den achten Platz von 46. Dabei ließen die Zeitzer Chöre aus Metropolen wie Köln und Berlin mit Abstand hinter sich.

Auch in der Corona-Zeit wurde es nicht still. Mossner entwickelt immer wieder neue Ideen, um Schüler zu motivieren. Es gab musikalischen Großprojekten mit dem Gymnasium. So wurde 2020 und 2021 das Schuljahr mit einem Flashmob beendet, um trotz vieler Einschränkungen gemeinsam musikalisch aktiv zu sein. Im Juli 2020 sangen Schüler der Klassen 5 bis 10 auf dem Schulhof „Machen wir das Beste draus“. Der Oberstufenchor stellte sowohl die Solistin Esther Harloff als auch die tragenden Stimmen im Schülerchor. Im vergangenen Jahr sangen 430 Schüler am letzten Schultag im Puschendorfstadion. Außerdem wurde mit dem Zeitzer Rapper Abas ein Videoclip produziert, um sich trotz der Kontaktbeschränkungen künstlerisch auszudrücken. Die Weihnachtskonzerte fielen freilich aus. So wünscht sich Mossner, dass 2022 mehr Auftritte möglich sind. Das nächste Konzert im Mai auf der Schlossbühne geplant. Auftritte soll es zur Einweihung des sanierten Hauptgebäudes des Gymnasiums in der Humboldtstraße und beim Abiball im Juli geben.