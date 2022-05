Erster Kurs im Osterfelder Bahnhof

Osterfeld/MZ - Nachdem Anfang April nach mehr als zwei Jahren Bauzeit ein Jugend-, Freizeit- und Bildungszentrum im ehemaligen Osterfelder Bahnhof offiziell eingeweiht wurde, fand jetzt die erste Veranstaltung statt. Frank Ellmerich, Leiter des Hauses, hatte zu einem Fotoclub eingeladen. „Vier Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren sind zu diesem ersten Treff gekommen und gerne können auch weitere Interessierte dazu kommen“, so Ellmerich. Denn künftig soll es sich im alten Bahnhof immer dienstags zwischen 16 und 17 Uhr unter dem Motto „Bewusst fotografieren, statt pausenlos zu knipsen“ um die Fotografie drehen. Ob die Jugendlichen das Handy oder den klassischen Fotoapparat nutzen, der Osterfelder will ihnen zeigen, was dazu gehört, um gute Fotos zu machen. Aber auch welche Möglichkeiten die entsprechende Technik bietet. „Ich stelle mich dabei ganz auf die Jugendlichen ein“, so Ellmerich.

