Zeitz/MZ. - „Das ist gar nicht so einfach“, schnauft Rebecca Hausner beim Zusammenstecken einer Holzbank. Die 25-Jährige aus Weimar und die 32-jährige Shauna Shan aus Halle bereiten am Donnerstagvormittag gemeinsam mit vielen weiteren Beteiligten die ersten Zeitzer Aktionstage auf dem Altmarkt vor. Dafür werden gemütliche Sitzgelegenheiten zum „ins Gespräch kommen“ geschaffen. Die beiden Frauen arbeiten an einem Forschungsprojekt, dass sich mit dem Kohleausstieg befasst und mit der Frage, wie man ihn sozial gerechter macht. „Wir wollen alle noch lange auf diesem Planeten leben“, sagt Rebecca Hausner. „Dafür müssen wir auch etwas tun.“

Dem stimmt Thomas Haberkorn, Klimaschutzmanager der Stadt Zeitz, zu. „Wir wollen nicht nur reden, sondern auch machen“, sagt er und zeigt ein Lastenrad, das sich gut für die Erledigung von Einkäufen oder das Abholen der Kita-Kinder eignet. Daneben stehen Hochbeete, die aus aufgearbeiteten Materialien gebaut wurden und Küchenkräuter beherbergen.

In Workshops der Abfallwirtschaft werden Upcycling-Projekte vorgestellt. Katrin Hofmann ist Projektkoordinatorin im Bereich Entsorgung. Sie stellt fest, dass so einige Dinge im Müll landen, die wieder aufgearbeitet werden können. „All das, was auf den Wertstoffhof gelangt, ist Abfall und darf nicht verwendet werden“, deckt sie ein Problem auf. „Wir planen deshalb einen Bereich, in dem noch verwendbare Dinge gesammelt werden können.“

Altes neu verwerten

Carsten Knust ist Lehrer am Zeitzer Geschwister-Scholl-Gymnasium. Er kam mit einer 12. Klasse. „Wir bearbeiten gerade das Thema Ökologie im Fach Biologie“, erzählt er. „Das Angebot ist wirklich abwechslungsreich. Besonders gut finde ich die Ideen, wie man alte Sachen mit Hilfe einfacher Dinge wieder aufwerten kann.“ Außerdem habe ihm der Test, wie groß der ökologische Abdruck ist, gut gefallen. Einer seiner Schülerinnen ist Michelle Weihmann. Sie findet es interessant zu sehen, welchen Einfluss der Mensch aufs Ökosystem hat.

Die Beteiligten der Zeitzer Aktionstage erhoffen sich, Interesse für die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu wecken. „Das sind sehr sensible Themen. Es sind aber die Aufgaben unserer Zeit“, so Thomas Haberkorn. Dabei wolle man nicht meckern, sondern verschiedene Möglichkeiten aufzeigen. Nachhaltigkeit und Klimaschutz habe vordergründig auch nichts mit Verzicht zu tun. „Zum Aktionstag zeigen wir Sachen, die gut in den Alltag zu integrieren sind“, erklärt Thomas Haberkorn. „Wir wollen Ängste nehmen und uns die Sorgen anhören und außerdem mit den Vorurteilen aufräumen.“ Zuschauen und staunen ist deshalb nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Gemeinsam wolle man die Stadt so gestalten, dass auch zukünftige Generationen gut und gerne hier leben können. Außerdem möchte man sich austauschen und Ideen entwickeln, die Zeitz noch lebenswerter machen.

Jeder ist willkommen

Am Freitag, 13. September 2024, ist ab 10 Uhr ein gemeinsames Fairtrade-Frühstück geplant und ab 15 Uhr geht es in der Kinderwerkstatt um Upcycling. Jeder ist willkommen. „Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr zu den zweiten Zeitzer Aktionstagen einladen können“, verkündet Thomas Haberkorn.