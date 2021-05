Erste Gäste sitzen in Zeitz wieder im Biergarten

Petra und Karl-Heinz Bergholz aus Zeitz sind nach Monaten die ersten Gäste in der Schnitzelschmiede in der Zeitzer Orangerie.

Zeitz - Auch wenn am Montag Feiertag war: Das Coronatestzentrum des Burgenlandkreises auf dem großen Parkplatz in der Zeitzer Stephansstraße hatte kurzfristig geöffnet. Und wurde gut besucht. Allein von 9 bis etwa 12 Uhr waren rund 60 Frauen und Männer gekommen, um sich testen zu lassen. Das Angebot werde gut angenommen, stellten denn auch Paul Eckert und Nicole Klose vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Zeitz fest. Hintergrund: Weil sich die Coronasituation entspannt hat, durften im Burgenlandkreis Gastronomen in Biergärten wieder Gäste empfangen und bewirten. Das Angebot nutzen konnten aber nur Besucher, die ein aktuelles und negatives Coronatestergebnis auf den Tisch legen oder nachweisen konnten, dass sie vollständig geimpft oder von einer Coronaerkrankung genesen sind.

Negative Testergebnisse wurden zum Beispiel Ingo und Steffi Bartnitzek aus Zeitz bescheinigt. Das Paar war Pfingstmontag mit den Rädern unterwegs und wollte unter anderem die Burgschänke Haynsburg ansteuern, um sich dort zu stärken und zu erfrischen. Es sei froh, dass das Einkehren nun wieder möglich sei, auch wenn es noch an Bedingungen geknüpft sei, so das Paar. Jessica Peter und Steffen Jankowski aus Zeitz wollten am Abend in die Nachbarstadt Leipzig zum Essen fahren und suchten deshalb das Testzelt in Zeitz auf. „Wir wollen noch einmal einen Abend zu zweit genießen, bevor wir bald zu dritt sind“, sagte die hochschwangere 28-Jährige.

„Wir wollten keinen Tag ungenutzt verstreichen lassen“

Und während das Paar gerade seine negativen Testergebnisse erhielt, saßen Petra und Karl-Heinz Bergholz aus Zeitz bereits zu Tisch. Sie waren am Montag die ersten Mittagsgäste, die die Zeitzer Schnitzelschmiede am Rande des Schlossparks nach Monaten der Schließzeit wieder bewirtete. Auf einen Gaststättenbesuch habe das Paar lange gewartet und Montag habe auch noch das Wetter für einen Biergartenbesuch gepasst. Dass das Restaurant sofort die Öffnungschance genutzt habe, begründete dessen Leiterin Frauke Pech so: „Wir wollten keinen Tag ungenutzt verstreichen lassen. Die Menschen wollen es und wir wollen unserer Arbeit auch wieder nachgehen.“ Mehr als gut gefüllt war auch der Biergarten auf der Haynsburg. Radfahrer, Wanderer und Urlauber auf Autotour waren die Gäste.

Renate Schröter holt Pfingsmontag Essen aus der Gaststätte Drei Linden in Reuden ab. Inhaber Peter Staate bedient sie. (Foto: Torsten Gerbank)

Peter Staate aus Reuden ließ seinen Biergarten allerdings noch zu. Der Drei-Linden-Wirt habe keine Hauruck-Aktion gewollt. Er öffne, so war der Stand der Möglichkeiten am Montag, am Freitag sowohl Biergarten als auch das Restaurant im Haus. Pfingsten haben er, Ehefrau Susanne und eine weitere Mitarbeiterin Kundenwünsche erfüllt und Essen zum Abholen angeboten. Allein Sonntag und Montag seien das um die 100 Essen gewesen. Die Kunden trugen die Speisen in Körben und Kisten aus dem Haus. (mz)