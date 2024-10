Zeitz/MZ. - Ein neues Gesicht an der alten Penne in der Zeitzer Humboldtstraße: Kerstin Stolze ist seit dem 1. August die neue stellvertretende Schulleiterin im Geschwister-Scholl-Gymnasium Zeitz. „Ich unterrichte Englisch, Wirtschaftskunde und Sozialkunde, insgesamt 17 Stunden pro Woche, die andere Zeit arbeite ich in der Schulleitung“, sagt die 41-Jährige. Sie stammt aus Kretzschau, hat im Jahr 2003 im Zeitzer Gymnasium Abitur gemacht, studierte Lehramt in Halle und machte ihr Referendariat in Sachsen. „Nach dem Studium habe ich an der Freien Schule in Lützen gearbeitet und vor zwei Jahren kam ich an meine alte Schule zurück“, erzählt die Pädagogin. „Es ist ein tolles Gefühl in die alte Penne zurückzukehren. Ich habe in Zeitz meine Wurzeln und fühle mich der Schule und der Region verbunden“, sagt die frisch gebackene stellvertretende Schulleiterin.

