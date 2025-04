Zeitz/MZ. - Tischler, Malermeister, Bestatter und Co. sind nichts für sie. Die Gymnasiastinnen Annabell, Carla, Lilly und Lenja haben sich beim Aktionstag in der GfM in der Zeitzer Schädestraße umgeschaut und festgestellt, dass ihre Berufswünsche, die sie vor der Veranstaltung am 3. April hatten, immer noch bestehen. Auch deshalb sind sie dankbar für die Einblicke, die ihnen gewährt wurden.

