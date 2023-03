Zeitz/MZ - Erneut gab es in Zeitz einen Feuerwehreinsatz, weil mal wieder eine Mülltonne in Flammen gestanden hat. Wie die Polizei mitteilte, mussten die Feuerwehrleute am Dienstagmorgen in die Goethestraße in Zeitz ausrücken. Dort hat, so die Polizei, eine Mülltonne gebrannt, weitere Müllbehälter seien durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, die Ermittlungen zur Ursache des Brandes in der Goethestraße laufen.