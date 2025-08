Heimatgeschichte und Geschichten der Leser standen im Mittelpunkt beim jüngsten MZ vor Ort in Zeitz. Und es kamen tatsächlich viele Anekdoten zusammen. Was erzählt wurde.

Erinnerungen geweckt - Leser tauchen gern in die Geschichte von Zeitz ein Was sie der MZ berichten

Zeitz/MZ. - Natürlich ging es beim MZ-vor-Ort-Termin am Mittwoch letzter Woche auch um die Fischgeschäfte in Zeitz. Gleich bei mehreren Leserinnen und Lesern herrschte nach wie vor Unglauben, dass Manfred Bandrock „Nur ein Fischgeschäft“ hatte und das am Wendischen Berg.