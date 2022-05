Erhöhung der Kita-Beiträge steht in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst bevor

Droßdorf/MZ - Eltern in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst werden sich wohl in Zukunft auf höhere Beiträge in den dortigen Kindertagesstätten einrichten müssen. Bei der ersten Lesung des Haushaltes im Gemeinderat erteilte der Vorsitzende Heiko Arnhold (CDU) der Verwaltung den Auftrag, einen Vorschlag für eine entsprechende, aber moderate Erhöhung auszuarbeiten. Lediglich Uwe Gewiese (AfD) sprach sich dagegen aus. „Ich verstehe den Ansatz, aber die arbeitende Bevölkerung hat jetzt schon zu stark mit immer mehr steigenden Kosten zu kämpfen“, meinte das Ratsmitglied bei der jüngsten Sitzung in Droßdorf.

