Entsteht im Chemiepark eine neue Anlage zur Verbrennung von Klärschlamm?

Arvid Friebe zeigt in seinem Büro im Chemie- und Industriepark Zeitz auf den Plan. Ganz rechts am Kartenrand soll die Anlage zur Verbrennung von Klärschlamm enstehen.

Alttröglitz/MZ - Startschuss für eine Neuansiedlung im Chemie- und Industriepark Zeitz. Die Thüringer Firma Wiese Umwelt Service GmbH plant den Neubau einer innovativen Klärschlammmonoverbrennung. „Wir sind sehr froh über diese Ansiedlung. Auf einem Baufeld von etwa anderthalb Hektar Größe soll die Anlage entstehen“, sagt Arvid Friebe, Geschäftsführer der Infra Zeitz Servicegesellschaft, die den Industriepark betreibt und die freien Flächen vermarktet. Besagtes Grundstück befindet sich demnach in der Dr.-Pier-Straße zwischen der Firma Jowat und der Bioraffinerie Elsteraue, also am Rande des Chemieparkes in Richtung Könderitz.