Osterfeld/MZ. - Am Donnerstagabend traf sich der neu gewählte Osterfelder Stadtrat zu seiner zweiten Sitzung. Die Organisation der Ausschussarbeit spielte dabei die Hauptrolle in dieser Zusammenkunft. Insgesamt arbeiten die Osterfelder Stadträte in drei Ausschüssen zusammen, wobei der Haupt- und Vergabeausschuss der einzige beschließende Ausschuss des Gremiums ist. Der Kultur- und Sozialausschuss sowie der Technische Ausschuss sind beratende Ausschüsse. Während der Hauptausschuss laut Hauptsatzung aus sieben Mitgliedern plus dem Bürgermeister besteht, zählen die anderen beiden Ausschüsse jeweils fünf Mitglieder. Im Hauptausschuss ist zudem mit dem Bürgermeister der Vorsitz gesetzt.

