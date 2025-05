Sieben Jugendliche aus Sachsen und Sachsen-Anhalt bauen für Zeitzer am „Zwürfel“ am Schützenplatz. Wofür die Sitzmöglichkeiten aus Holz in Zukunft genutzt werden sollen.

Zeitz/MZ. - Insgesamt 50 junge Menschen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) leisten, sind noch bis Donnerstag in Zeitz unterwegs und nehmen an verschiedenen Projekten teil. Am Schützenplatz werden zum Beispiel mit Hilfe von sieben Jugendlichen Sitzmöglichkeiten an der Bluebox, dem sogenannten „Zwürfel“, geschaffen.