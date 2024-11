Die Abgabewoche für Weihnachten im Schuhkarton in Zeitz geht bis zum 18. November. Fotos zeigen, wie Schüler in Droyßig mitmachen. Wo man die Pakete abgeben kann.

Endspurt für Weihnachten im Schuhkarton in Zeitz: Gymnasiasten packen Päckchen im CJD Droyßig

Zeitz/MZ. - Päckchenpacken war im CJD Christophorusgymnasium in Droyßig angesagt. Die Schüler der Klasse 5b nahmen wieder an der Aktion Weihnachten im Schuhkarton teil. Damit können sie Kindern vor allem in Südosteuropa eine Freude bereiten, für die es sonst kein Weihnachtsgeschenk gäbe.