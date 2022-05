Ende der Rauchwolken: Am Freitag ist in der Kernstadt Zeitz Schluss

Zeitz/MZ - Nun ist es amtlich: Im März dürfen im Kerngebiet von Zeitz keine Gartenfeuer lodern. Das Verbrennen von Gartenabfällen ist dann in der Kernstadt Zeitz bereits verboten. Landrat Götz Ulrich (CDU) kommt der Bitte der Stadt Zeitz nach, die Verbrennungsverordnung des Burgenlandkreises zu ändern, heißt es in einer Information der Kreisverwaltung, so dass in der Kernstadt Zeitz ab 18. Februar keine pflanzlichen Abfälle mehr verbrannt werden dürfen.

