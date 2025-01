In Zeitz sind am Freitag vier Förderbescheide aus dem Bundesprogramm Stark übergeben worden. Wie das Geld eingesetzt wird.

Strukturwandel in Sachsen-Anhalt

Zeitz/MZ. - Die Kohle kommt von hier. Deshalb soll die Kohle auch hierher“, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und hatte Freitagmittag in Zeitz den Beifall auf seiner Seite. Schon zuvor hatte er davon gesprochen, dass er und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, einen „Haufen Fördermittelbescheide“ mitgebracht hätten. Und die, vier an der Zahl, wurden in den Räumen der Strukturentwicklungs- und Wirtschaftsfördergesellschaft Burgenlandkreis (Sewig) im Zeitzer Bahnhof übergeben. Die Übergabe erfolgte im Beisein zahlreicher Vertreter der Landes-, Kreis- und Lokalpolitik sowie einer Reihe von Vertretern aus der Wirtschaft.