Einstimmen auf Weihnachten: Es leuchtet, glitzert und blinkt rund um Zeitz

Zeitz/MZ/and - In der Advents- und Weihnachtszeit macht es immer besondere Freude, beim Spaziergang und sogar beim Vorbeifahren in Fenster und Gärten und Vorgärten zu schauen. Mancher Bewohner hat wunderschön und liebevoll dekorierte Weihnachtslandschaften geschaffen!

Eine hübsche Idee, auch das Fahrrad zu schmücken. Benutzen kann man es ja im Frühjahr wieder. Foto: Peter Zielinski

Und man findet bei so einem Lichterbummel auch jede Menge Ideenreichtum. So haben die Weißenborner einen großen Weihnachtsbaum mit Lichterkette vor ihrem Dorfgemeinschaftshaus aufgestellt. Geschmückt ist er mit glitzernden Geschenkpäckchen - ein echter Hingucker.

Was für eine Fleißarbeit, diesen Baum in Wetterzeube zu schmücken. Foto: Peter Zielinski

Das Weihnachtshaus schlechthin fand der MZ-Fotograf in Roda. Fein dekoriert passen die Lichter zur Form von Sträuchern und Anlage des Gartens. Auch in Wildenborn steht man vor einem Weihnachtshaus. Dort haben die Schöpfer ihren Sinn für Farbkontraste und die Wirkung von Lichtführung bewiesen. Ein Herrnhuter Stern weist, von weitem schon gut sichtbar, den Weg.

In Theißen mag man es bunt und fröhlich. Foto: Peter Zielinski

Farbenfroh wird es in Theißen. Da findet man tatsächlich alle Weihnachtsfarben - rot und grün und warmes, goldenes Licht - an einem Haus. Dazu noch Lichtspiele an der Hauswand. Ein besonders schönes Exemplar von Weihnachtsbaum - oder Lichterbaum - war in Wetterzeube zu finden. Wie viel Mühe hat wohl das Schmücken gemacht?