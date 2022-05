Einsatz nicht nur im Tagebau: Werksfeuerwehr der Mibrag hilft Grubenwehr

Brückenschlag nach Sachsen: Schutzanzüge aus dem Kohletagebau wandern in das Bergwerk der Technischen Uni Bergakademie Freiberg.

Profen/Theißen/MZ - Sie leuchten in knalligem Orange, das Gewebe besteht aus feuerfestem Material und die Anzüge sind bei der Feuerwehr heiß begehrt. Die Rede ist von speziellen Overalls. „70 dieser Brandschutzanzüge übergeben wir heute der Grubenwehr der Uni Freiberg“, sagt Michael Dziuk, Leiter der Werkfeuerwehr der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (Mibrag), am Mittwochnachmittag in Profen.

Mit Auflösung des Bergbau-Standortes Deuben waren diese besonderen Anzüge übrig. Sie bieten einen guten Flammenschutz durch doppellagige, brandsichere Stoffe. Solche Kleidung ist in Teilen des deutschen Kohlebergbaus vorgeschrieben, so zum Beispiel von der Berufsgenossenschaft (BG) und der Unfallkasse.

„Wir freuen uns über dieses ungewöhnliche Geschenk“, sagt Frank Reuter, Leiter des Grubenbetriebs des Forschungs- und Lehrbergwerkes der TU Bergakademie Freiberg. „Gefühlt könnte jetzt jeder Aktive unserer Grubenwehr fünf Anzüge tragen. Doch wir benötigen die Anzüge auch für Studenten, die in unser Bergwerk hinabsteigen und forschen“, sagt Reuter, der auch die Grubenwehr leitet. Denn bislang hatte man in Freiberg solche besonderen Anzüge noch nicht.

14 Geräteträger können sich jetzt darüber freuen, hinzu kommen Gerätewarte und andere Freiwillige. Die jetzt erhaltenen Overalls sind nur zweilagig (sonst meist dreilagig). Und das sei gut so. „Wenn wir unter Tage Einsätze haben, dann könnte es bei dreilagiger Kleidung schnell zum Hitzestau kommen. Also sind zweilagige für uns besser“, sagt Reuter. Denn prinzipiell würde ein Feuerwehreinsatz unter Tage länger dauern. So sind auch die Atemgeräte für solch längere Einsätze - bis zu vier Stunden - unter Tage ausgelegt.

Denn die Grubenwehr muss im Ernstfall Menschen unter Tage retten oder nach Unglücken die Grube sichern. „Daher ist es wichtig, dass die verantwortlichen Ingenieure um die Belastungen, Risiken und Anforderungen an die Grubenwehrmänner wissen“, fährt Reuter fort. So hat er zusammen mit dem Leiter Notfall- und OP-Management am Freiberger Krankenhaus, Dr. Andreas Fichtner, auch den Einsatz von Notfallversorgung im Bergwerk entwickelt. „Gebrannt hat es allerdings in der 850-jährigen Geschichte der Grube Freiberg bisher noch nicht“, fügt er im Gespräch mit der Mibrag hinzu.

Die Profener hauptamtlichen Feuerwehrleute hören aufmerksam den Erzählungen der Bergleute zu. „Ich selbst habe im Bergbau gelernt“, sagt Michael Dziuk. Der Mann aus Hohenmölsen hat bei der Mibrag Industriemechaniker gelernt. Irgendwann hat die Werksfeuerwehr Leute gesucht, und so sei er im Jahr 2009 zur hauptamtlichen Wehr gewechselt. Danach folgten zahlreiche Ausbildungsstunden und Weiterbildungen. Schließlich wurde Dziuk im Jahr 2017 Wehrleiter.

Florian Petermann und Michael Dziuk von der Mibrag-Werkfeuerwehr übergeben 70 Brandschutzanzüge für die Grubenwehr Freiberg an Frank Reuter (l.). Foto: Yvette Meinhardt

„32 hauptamtliche Kräfte leisten rund um die Uhr einen 24-Stunden-Dienst. Sie arbeiten einen Tag und haben den nächsten frei“, erzählt er weiter. Zwischen 100 und 150 Einsätze kommen im Jahr zusammen. Die Palette reicht dabei vom Flächenbrand im Tagebau, über gelegentlich einen Rollenbrand an den Bandanlagen bis zu seltenen Arbeitsunfällen im Tagebau oder Verkehrsunfällen auf der nahe gelegenen Bundesstraße 2. Auch wenn die Weiße Elster zwischen Profen, Elstertrebnitz und Pegau mal wieder über das Ufer tritt, helfe die Werkfeuerwehr.

„Wir sind für solche Fälle gut ausgestattet, haben zum Beispiel geländegängige Fahrzeuge, die auch bis zu 1,10 Meter durch das Wasser fahren können“, erzählt der Wehrleiter. Die Zusammenarbeit mit den freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Orte funktioniere gut. So sei die Mibrag-Werkfeuerwehr zum Beispiel bei einem großen Scheunenbrand in Profen dabei gewesen. Stellvertreter Florian Petermann kann das nur bestätigen. Man sei an einer guten Zusammenarbeit mit den Kameraden der freiwilligen Wehren sehr interessiert.