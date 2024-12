Zeitz/Theissen/MZ. - Am Montagabend brannte es in einem Einfamilienhaus im Zeitzer Ortsteil Theißen. Die Einsatzkräfte der Zeitzer Feuerwehr fanden eine Tote, deren Identität zunächst nicht bestätigt werden konnte. Nun ist die Polizei einen entscheidenden Schritt weiter.

„Die Identität der verstorbenen Frau konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen zweifelsfrei geklärt werden“, erklärt Polizeisprecher Michael Ripke von der Polizeiinspektion Halle. „Danach handelt es sich um die 86-jährige alleinige Bewohnerin des Hauses.“

Brand in Theißen Foto: Feuerwehr Zeitz

Auch die umgehend aufgenommenen Ermittlungen haben erste Ergebnisse gebracht. Die Brandursachenermittlung habe zudem ergeben, so Ripke, dass „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine technische Ursache für den Brandausbruch verantwortlich ist“. Die Ermittlungen werden im Fachkommissariat 2 der Polizeiinspektion Halle fortgeführt.

Für die Zeitzer Feuerwehr ist der Einsatz beendet. Es gab seitdem bereits mehrere, unterschiedlich schwere andere Einsätze. Wie aber wirkt so ein Großeinsatz bei den Feuerwehrleuten nach? Wie kommen sie damit klar, eine Tote zu finden und die Leiche zu bergen? Das wollte die MZ von Brandmeister Frank Hoffmann vom Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Zeitz wissen, der als Sprecher der Feuerwehr agiert. Einsätze mit Personenschäden und Verstorbenen seien schon ein sehr heikles Thema, meint er.

Gespräche helfen in Zeitz, Erlebtes zu verarbeiten

„Dort werden Einsatznachbesprechungen gemacht, es kann jeder noch mal sagen, wie er das erlebt hat, ob und was ihn bedrückt, ob er für sich Probleme im Nachgang sieht“, erläutert Hoffmann. „Heikel wird es vor allem bei verletzten oder verstorbenen Kindern, Angehörigen, Freunden.“ In solchen Fällen müsse mit hoher Wahrscheinlichkeit professionelle Hilfe hinzugezogen werden. „Hier haben wir einmal die Möglichkeit, einen speziell ausgebildeten Kollegen von uns aus dem Hauptamt hinzuzuziehen, das ist Sven Hornig.“ Oder man nutze die Psychologische Notfallversorgung (PSNV), deren Mitarbeiter sich dann wirklich auf fachlicher Ebene mit den Kameraden unterhielten. Das sei sehr wichtig. Und es werde auch gut angenommen und genutzt.

Hinzu kommt, dass die Zeitzer Feuerwehr nicht nur viele Einsätze, sondern gerade in letzter Zeit viele Großeinsätze fahren musste. Erinnert sei an den Brand des Duk-Geschäfts beim Netto-Markt Gleinaer Straße oder den Brand der Scheune in Luckenau. „Es ist natürlich für die Kameraden, egal, ob Freiwillige oder Hauptamt, eine Herausforderung bei knapp 600 Einsätzen im Jahr und den Großbränden – angefangen mit dem Wohnungsbrand Anfang des Jahres, dann der Dachstuhlbrand Altenburger Straße, Netto, Luckenau bis jetzt zum Brand in Theißen“, so Hoffmann. „Das sind natürlich auch alles Einsätze, die auch körperlich sehr zehrend sind.“

Dank gilt Einsatzkräften der Zeitzer Feuerwehr

Man könne wirklich nur Dank dafür aussprechen, dass die Kameraden trotz dieser Fülle an Einsätzen „immer noch in vollem Umfang einsatz- und leistungsfähig seien und ihren Job, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, mit voller, voller Leistung abarbeiten. Dank an alle Feuerwehrleute, die auch dieses Jahr wieder dabei waren und für die Sicherheit der Stadt Zeitz sorgen“.