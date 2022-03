In Zeitz musste die Polizei einen Diebstahl aufnehmen.

Zeitz/MZ/and - In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde im Steinsgraben in Zeitz ein Moped gestohlen, wie die Polizei informiert. Die Simson S51 wurde demnach aus einem Innenhof entwendet. Sie war dort außerdem mit einem hochwertigen Kettenschloss an einem Stahlpfeiler befestigt. Von dem Moped fehlt laut Polizei bislang jede Spur.