Nahverkehr im Burgenlandkreis „Eine Schande“: Busbahnhof Baenschstraße in Zeitz ist beschmiert, voller Müll und Unkraut

Die Schmierereien am Busbahnhof in Zeitz nehmen allmählich überhand. Man könne sich nicht wohlfühlen, meinen Reisende. Was vor Ort in der Baenschstraße alles auffällt.