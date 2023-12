Am Sonntag, dem ersten Advent, öffnet das Töpfercafé Rehmsdorf. Dort kann man kleine Kunstwerke bestaunen und in Weihnachtsstimmung kommen.

Töpfern ist so meditativ wie Yoga – das empfindet Angela Raidt so und kommt gemeinsam mit Ute Freund ins Töpfercafé Rehmsdorf.

Rehmsdorf/MZ. - Feuer lodert im Ofen im Töpfercafé, der Duft von Glühwein und Gebackenem erfüllt das romantische Fachwerkhaus in Rehmsdorf. Am Sonntag öffnet dort Iris Findeis die Türen ihres Töpfercafés und lädt zum 1. Advent ein. In den Regalen sitzen gemütliche Schneemänner mit dicken Bäuchen und roten Mützen, verschmitzt grinsende Füchse, verschiedene Windlichter und himmlische Dekoration zum Weihnachtsfest. Dort wird das alte Handwerk mit Liebe gelebt. „In diesem Jahr liegt figürliches Gestalten voll im Trend“, sagt Iris Findeis. Gemeinsam mit ihrem Mann und der ganzen Familie hat sie das viele Jahre leerstehende Fachwerkhaus saniert und zu einer Töpferei umgebaut. Das Haus am Rumsdorfer Platz wurde um 1760 gebaut und gehört zu den ältesten im Dorf. Aus diesem Grund hat sich Familie Findeis im Jahr 2012 dazu entschlossen, das Haus zu retten und zu sanieren.