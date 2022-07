Einbruch in Waldbad Kayna

Kayna/ MZ - In das Kassenhäuschen des Waldbades Kayna wurde am Wochenende eingebrochen. Das stellten Mitarbeiter am Samstag gegen 10 Uhr fest. Dabei wurde ein Fenster aufgehebelt, der Kassenraum aufgebrochen und mehrere Schränke durchsucht. Wie die Polizei weiter mitteilt, war für die Einbrecher nichts zu holen. Im Kassenhäuschen befanden sich keine Wertsachen. Zurück blieben die Sachschäden an dem Häuschen.

