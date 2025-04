Am Freitagabend verschafften sich Einbrecher Zugang zu Einfamilienhäusern. Was die Täter mitgehen ließen.

Am Freitag hat es zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser gegeben.

Zeitz/MZ/RIC. - Einbrecher suchten am Freitagabend (11. April) die Region Zeitz heim. Im Gutenborner Ortsteil Schellbach verschafften sie sich laut Polizei in der Mühlenstraße über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Tatzeit soll laut Polizeiangaben zwischen 17 und 21.45 Uhr gelegen haben. In dieser Zeit sei niemand im Haus gewesen. Nach erstem Überblick haben die Einbrecher verschiedene Sachen im Wert rund 300 Euro entwendet, hieß es. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Auch im Wetterzeuber Ortsteil Breitenbach drangen Einbrecher am Freitag gegen 22.45 Uhr am Schneidemühlenberg in ein Haus ein. Die drei unbekannten Täter haben sich laut Polizei über die Küchentür Zugang zum Haus verschafft und durchwühlten dort mehrere Räume. Im Wohnzimmer sei einer der Täter auf einen dort schlafenden Bewohner getroffen. Als dieser wach wurde, seien die Täter in Richtung Forststraße geflüchtet. Die Tatverdächtigen wurden als ca. 1,80 m groß, schlank und dunkel bekleidet beschrieben. Dem ersten Anschein nach seien die Täter ohne Diebesgut gefohen, hieß es. Bei der Suche im näheren Umkreis konnte die Polizei die Täter nicht mehr fassen. Spuren seien gesichert worden und die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.