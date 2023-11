Unbekannte sind in Büroräume eingedrungen.

Einbrecher richten in Tröglitz Schaden an

Tröglitz/MZ. - Sachschaden in Höhe von rund 1.600 Euro ist bei einem Einbruch in die Büroräume eines Hauses in Tröglitz entstanden. Unbekannte hatten laut Polizei mehrere Türen aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Der Einbruch hat sich in der Zeit zwischen dem 24. Oktober und Freitagnachmittag, dem 3. November, ereignet. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Burgenlandkreis über die Telefonnummer 03443/28 20 entgegen.