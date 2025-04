Was daraus gestohlen wurde.

Einbrecher dringen in Zeitz in Wohnhaus ein

Einbrecher sind in Zeitz in ein Wohnhaus eingedrungen.

Zeitz/MZ. - Unbekannte Täter sind in Zeitz gewaltsam in ein zurzeit leerstehendes Einfamilienhaus in der Weberstraße eingebrochen und haben dort nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei diverses Werkzeug und Kupferkabel gestohlen. Der Schaden wird von der Polizei auf circa 300 Euro geschätzt.