Döschwitz/MZ/ank - Ein Verkehrsunfall auf der B180 in Döschwitz hat am Dienstagmorgen den Verkehr auf der Bundesstraße zeitweilig zum Erliegen gebracht. Nach Polizeiangaben ist bei dem Crash ein Mensch schwer verletzt worden. Demnach sei ein Lkw in Döschwitz bergab in Richtung Zeitz gefahren. In einer Kurve habe dessen Fahrer die Kontrolle über den Laster verloren und sei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw gekommen. Der Pkw krachte dann gegen eine Mauer. Der Pkw-Fahrer habe bei dem Unfall schwere, der Lkw-Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Die Mauer wurde beschädigt. Die B180 war an der Unfallstelle bis gegen 11 Uhr gesperrt. Vor allem Lkw hatten zuvor im Stau gestanden - sowohl aus Richtung Naumburg als auch aus Richtung Zeitz.