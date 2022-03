Ein Patient, ein Besucher, eine Stunde: Besuche sind im SRH-Klinikum Zeitz wieder möglich

Zeitz/MZ - +

Besuche im Zeitzer Krankenhaus sind ab Montag wieder möglich. Wie das SRH-Klinikum Burgenlandkreis mitteilt, wird das generelle Besuchsverbot zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung ab 14. März aufgehoben. Unter Einhaltung bestimmter Bedingungen können Patienten dann wieder Besuch auf Station empfangen. „Dank der erfolgten Änderung der Corona-Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt sind Krankenbesuche nun wieder möglich“, bestätigt Kliniksprecherin Marika Hesse.

Allerdings darf pro Patientin beziehungsweise Patient nur ein Besucher am Tag für eine Stunde das Krankenzimmer betreten. „Der Einfachheit halber wird dies als 1-1-1-Regel bezeichnet“, so Hesse. Und auch ansonsten ist weiterhin einiges zu beachten: Der Besucher muss am Haupteingang einen amtlichen, negativen Test vorweisen. „Außerdem sind Besucher angehalten, innerhalb des Klinikgebäudes weiterhin immer eine frische FFP2-Maske zu tragen“, so Hesse. „Die Hygieneauflagen bei Besuchen dienen weiterhin dem Schutz der Patienten und Mitarbeiter vor einer weiteren verstärkten Ausbreitung des Coronavirus.“

Die Krankenbesuche können vorerst nur am Nachmittag zu festgelegten Zeiten erfolgen. In Zeitz sind Besuche zwischen 15 und 17 Uhr möglich, im SRH-Klinikum Naumburg zwischen 17 und 19 Uhr. Das sei mit dem Asklepios-Klinikum Weißenfels abgestimmt, so dass Besucher im Burgenlandkreis grundsätzlich gleiche Regelungen vorfinden. In begründeten Ausnahmefällen wird wie bisher im Einzelfall nach telefonischer Anfrage und Genehmigung von dieser Besuchsregelung abgewichen.