Ein echt „wildes“ Angebot kann man in Näthern ausprobieren

Warum bei der Haustechnik Thielsch in Näthern jetzt auch Essen zubereitet wird. Und was eine Manufaktur aus Droyßig damit zu tun hat.

Näthern/Droyssig/MZ - -Wenn zwei sich zusammentun, kann was Gutes dabei herauskommen. Das haben sich auch Miriam Thielsch und Matthias Helmig gedacht. So findet am kommenden Freitag, 30. September, zum ersten Mal bei der Unternehmerin in Näthern ein Koch-Event statt. Und der Spezialitäten-Händler aus Droyßig ist maßgeblich daran beteiligt. Denn das Ganze steht unter dem Motto „Wild’st du mit mir kochen?“ und damit ist klar, dass Wildfleisch in die Pfanne und von dort auf den Tisch kommt. Ort des Geschehens ist die Küche im Haustechnik-Studio von Thielsch.