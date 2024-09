Meineweh/MZ. - Die Gemeinde Meineweh will gegen die Umlage an den Burgenlandkreis für 2024 klagen. Um die Fristen zu wahren, wurde bereits eine Rechtsanwältin beauftragt, Klage einzureichen. Auf der jüngsten Sitzung des Meineweher Gemeinderates wurde nun ein entsprechenden Ratsbeschluss nachgeholt. Gefasst wurde dieser dabei einstimmig. „Wir haben vorher wenig Spielraum gehabt, jetzt haben wir gar keinen mehr“, sagt Meinewehs Bürgermeister Frank Krieg. Immerhin mehr als 1,2 Millionen Euro müsse die Gemeinde an den Landkreis abführen. „Das ist ungefähr eine Verdopplung zum Vorjahr, damit können wir nicht leben. Im Haushalt von diesem Jahr haben wir keinerlei Investitionen drin“, sagt Krieg. Denn nicht nur an den Burgenlandkreis muss eine Umlage gezahlt werden, sondern auch an die Verbandsgemeinde Wethautal (VG), in der Meineweh Mitglied ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.