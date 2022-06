Theißen/MZ/and - Mit einem Verletzten und Sachschaden endete ein Unfall im Zeitzer Ortsteil Theißen. Am Samstag gegen 10.50 Uhr kollidierte dort in der Zeitzer Straße ein nach links abbiegender Pkw mit einem entgegenkommenden Auto. Der Fahrer dieses Wagens, so die Polizei, wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.