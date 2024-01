Schnitzerabend in Droßdorf

Drossdorf/MZ. - Zu einem Hobby- und Schnitzerabend lädt der Heimatverein Droßdorf am Freitag, 26. Januar, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr in das Gemeindezentrum Droßdorf ein.

Die Beteiligung sei kostenfrei. Für bereitgestelltes Material und Werkzeug entfallen geringe Kosten, teilt der Vorstand mit. Für neu hinzukommende Freunde des Schnitzens werde entsprechendes Schnitzerwerkzeug für diesen Abend zur Verfügung gestellt, heißt es weiter.