Zeitz/MZ/yve. - Am Freitag, den 15. November haben die Freien Demokraten (FDP) in Leißling ihren Direktkandidaten für den Bundestagswahlkreis 72 (Burgenlandkreis und Saalekreis) gewählt. Mit knapp 94 Prozent Zustimmung wurde der 20-jährige Student Moritz Eichelmann nominiert. Eichelmann ist das jüngste Mitglied im Merseburger Stadtrat und war ehemals Vorsitzender des Landesschülerrats, so heißt es in einer Pressemitteilung der FDP.

In seiner Bewerbungsrede betonte Eichelmann: „Die Neuwahl ist eine Chance für Deutschland, und uns ist klar: Das Land kann es besser. Wir wollen wieder Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass Deutschland in den Bereichen Digitalisierung, Bildung und Wirtschaft wieder Weltspitze wird. Zu lange haben SPD und Grüne in der Ampel die wirtschaftliche Schieflage verkannt. Jetzt müssen wir das Momentum nutzen. In den nächsten drei Monaten möchte ich im Burgenlandkreis und Saalekreis mit den Menschen ins Gespräch kommen und zeigen, dass wir als Freie Demokraten die besten Ideen für die Herausforderungen unserer Zeit haben.“

Maximilian Gludau, FDP-Kreisvorsitzender sagte: „Deutschland steht vor einer Richtungsentscheidung. Wir sind überzeugt, dass für einen neuen Aufschwung eine Änderung der Wirtschaftspolitik notwendig ist, die unser Land seit über einem Jahrzehnt ausbremst. Mit Moritz Eichelmann haben wir einen engagierten Kandidaten, mit dem wir sicher ein gutes Ergebnis für die FDP erzielen werden.“