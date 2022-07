Ehrungen in Zeitz und Hohenmölsen - eine geht an Gemeinschaftspraxis Melzer

Prädikate werden für Seniorenfreundlichkeit vergeben. Warum diese Anerkennungen in Zeitz so wichtig sind.

Zeitz/MZ/and - Bei der gemeinsamen Sitzung der Landesseniorenvertretung und der Seniorenbeiräte des Burgenlandkreises und der Stadt Zeitz trafen sich die Vertreter nicht nur zur Abarbeitung der Tagesordnung. So kam man mit Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) in einer Gesprächsrunde zusammen, um gemeinsam Themen wie altersgerechtes Wohnen, Teilhabe und medizinische Versorgung zu besprechen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Zeitz. Zudem wurden an Unternehmen und Einrichtungen aus Zeitz, Droyßig und Hohenmölsen Zertifikats- und Qualitätssiegel verliehen. Die Einrichtungen fühlen sich mit ihrem „Seniorenfreundlichem Service“ über das normale Engagement hinaus gegenüber Senioren in der Pflicht.