Zeitz/MZ/ank - Um Haaresbreite ist am Donnerstag ein Ehepaar aus der Elsteraue am Verlust von 50.000 Euro vorbeigeschrammt. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Paar einen Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin erhalten. Diese habe von ungewöhnlichen Bewegungen auf dem Konto des Paares berichtet und angeboten, das zu prüfen. In der Folge wurde versucht, den fünfstelligen Geldbetrag vom Konto des Paares zu überweisen. Das Paar bemerkte aber den Betrugsversuch noch rechtzeitig und konnte mit Hilfe echter Bankmitarbeiter einen Schaden abwenden. Aktuell kommt es laut Polizei im Burgenlandkreis vermehrt zu Betrugsanrufen. Dabei geben sich Anrufer auch als Polizisten aus. Die Polizei weist wiederholt darauf hin, dass niemals Zugangsdaten, TAN-Nummern oder Ähnliches telefonisch weitergegeben werden sollten. Geld oder Wertgegenstände sollten nie an Unbekannte übergeben werden. Ist ein Anruf verdächtig, sollte die Nummer notiert und die Polizei informiert werden.