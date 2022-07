Ehemaliges Zetti-Produktionsgebäude in Zeitz ist einsturzgefährdet

Das ehemalige Zetti-Produktionsgebäude Auf den Gebinden in Zeitz ist einsturzgefährdet. Deshalb muss jdie Straße gesperrt werden.

Zeitz/MZ - Das ehemalige Zetti-Produktionsgebäude in der Straße Auf den Gebinden in Zeitz, das nicht dem Süßwarenhersteller gehört, ist einsturzgefährdet. Und das hat Auswirkungen auf den Personennahverkehr. Denn eine Sperrung der Straße, an der sich der Zeitzer Betriebshof befindet, ist laut Stadt unumgänglich.