Droyßiger Verbandsgemeinde plant mobiles Bürgerbüro

Droyssig/MZ - Ist die Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger Zeitzer-Forster bald näher am Bürger dran? Nach der wohl endgültigen Schließung der Außenstelle für Bürgerdienste in der Grundschule in Droßdorf soll die Verwaltung präsenter in den einzelnen Mitgliedsgemeinden sein.

