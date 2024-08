Droyssig/MZ. - Wenn am kommenden Sonnabend, 17. August, wieder das Spielplatzfest in Droyßig stattfindet (siehe „Spielplatzfest am Samstag“) dürfen sich große und kleinere Kinder auf zahlreiche neue Spielgeräte freuen. Insgesamt 16 warten auf die Mädchen und Jungen, eine Kletterspinne soll in den nächsten Wochen noch dazukommen.

Ermöglicht hat das vor allem eine Mutti-Gruppe, die in den vergangenen knapp zwei Jahren über 17.000 Euro gesammelt hat. Damit konnten die Geräte angeschafft werden. Beim Aufstellen haben sie tatkräftige Unterstützung bekommen.

„Im Herbst 2022 hatten wir beim Seifenkistenrennen unsere erste Spendenaktion. Weitere folgten dann zum Beispiel zum Schlossfest, wo wir Kuchen verkauft haben, oder zum Herbst- und Weihnachtsmarkt, wo wir Selbstgebasteltes angeboten haben“, berichtet Tina Schreier. Sie koordiniert zusammen mit Franziska Nikodemus, Carolin Lindemann und Christiane Stürtze die Aktionen in der mittlerweile über 40 Personen umfassenden Spielplatz-Gruppe.

„Wir haben ja alle kleine Kinder. Und da haben wir bemerkt, dass gerade für die ganz Kleinen Geräte fehlen“, so Schreier. Damit meint sie nicht so hohe Geräte oder Spielhäuser. Da aber die Gemeinde Droyßig die finanziellen Mittel dafür nicht hat, weil sie sich in der Konsolidierung befindet, mussten die Spendenaktionen her. „Es ist eine Schande, dass wir so eine freiwillige Aufgabe nicht mehr bezahlen können. Deswegen mein ganz großer Dank an die Mutti-Gruppe und die vielen, vielen fleißigen Helfer“, sagt Bürgermeisterin Evelyn Billing (parteilos).

Die Gemeinde hat dann doch wenigstens 7.000 Euro in Absprache mit der Kommunalaufsicht aufbringen können, „weil wir das Projekt im Dezember 2023 auf den Weg gebracht haben, als wir noch schnell einen Haushalt bekommen hatten. Deswegen konnten wir das in diesem Jahr fortführen“, so Billing weiter.

„Wir haben uns um Fördergelder bemüht. Aber die gibt es nur für den Neubau eines Spielplatzes. Ich finde, sowas sollte keine freiwillige, sondern eine Pflichtaufgabe für eine Gemeinde sein. Wir wollen doch attraktiv für neue Familien sein“, ärgert sich Gemeinderatsmitglied Leonardo Stürzte (DugO) über die Förderpolitik.

Er ist auch Vorsitzender des Kulturvereins, unter dessen Dach die Mutti-Gruppe breite Unterstützung erhalten hat. „Wir haben ja nicht nur die Ausrüstung mit Tischen, Bänken und Zelten für die Spendenaktionen, sondern auch bei den Arbeitseinsätzen auf dem Spielplatz stark mitgeholfen“, so Stürtze.

Insgesamt sechs dieser Einsätze gab es in den vergangenen Wochen. Mit angepackt hatten auch Gemeindearbeiter, Firmen, die mit kleinen Baggern angerückt waren, oder die Freiwillige Feuerwehr. „Vier Paletten Betonestrich und 125 Tonnen Kies wurden neben den Installationen der Geräte verbaut“, berichtet Leonardo Stürtze. Dazu wurde Gras angesät, der Hügel ein wenig erweitert und eine Holzumrandung gebaut. „Teilweise haben sogar die Kinder mit kleinen Schaufeln und Schubkarren geholfen, den Kies einzufüllen“, freut sich Tina Schreier.

Passend zum Spielplatzfest hat in dieser Woche auch der TÜV sein Ok für die neuen Geräte gegeben. Der nächste Arbeitseinsatz wartet schon mit dem Angleichen der Farbe auf den einzelnen Geräten.

Neben der Kletterspinne fehlen dann nur noch neue Sitzgelegenheiten mit Tischen, für die weiter gesammelt werden soll. Im kommenden Jahr soll das Projekt Spielplatz Droyßig abgeschlossen sein. „Wir sind sehr glücklich, dass jetzt alles steht, was wir angeschafft und uns gewünscht hatten“, so Schreier.

Spielplatzfest am Samstag

Neben den neuen Spielgeräten gibt es am kommenden Sonnabend, 17. August zum Spielplatzfest des Kulturvereins in Droyßig auch zahlreiche Aktionen. So stehen für die Kinder zwischen 14 und 18 Uhr ein Feuerwehrauto, diverse Hüpfburgen, ein Schminktisch, Torwandschießen mit der Droyßiger SG, Kutschfahrten mit dem Reiterhof Gentzsch, ein Glücksrad und Ballonmodellage mit Clown Luzie bereit. Um 15.30 Uhr werden die Bären gefüttert, um 17 Uhr geht es zum Kindertheater und zum Kinderkino in die kühle Schlosskirche und um 18 Uhr schließt der Tag mit der Kinderdisco.

Der Heimatverein bietet zudem Führungen auf den Schlossturm an. Für Speis und Trank ist gesorgt, die Erlöse gehen in die Erneuerung des Spielplatzes. Der Eintritt ist frei.