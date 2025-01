Stefanie Kunze leuchtet in einen sogenannten gefangenen Raum.

Droyßig/MZ. - In diesem Jahr soll es losgehen mit den Bauarbeiten für die denkmalgerechte Sanierung des Droyßiger Kernschlosses. Die Architekten und Ingenieure haben ihren Job weitestgehend gemacht, Pläne erstellt, die historische Bausubstanz festgestellt und Lösungen für Strom und Heizung gefunden. Rund 19,5 Millionen Euro Fördergeld aus dem Strukturwandel fließen in die Maßnahme. Verantwortlich dafür ist die Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, im Auftrag der Eigentümerin Gemeinde Droyßig. Nach dem erfolgreichen Abschluss will sie mit ihrer Verwaltung ins Schloss einziehen und bekommt als Gegenleistung 30 Jahre Mietfreiheit.