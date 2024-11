Landrat Götz Ulrich spricht bei einer Einwohnerversammlung in Droyßig Themen wie den ausbaufähigen Tourismus im Elstertal oder die schwierige Sanierung der Camburger Straße an.

Droyßig/MZ. - Viele Besucher waren es nicht. Gerade einmal 75 Frauen und Männer haben die Schlosskirche in Droyßig zur Einwohnerversammlung von Landrat Götz Ulrich (CDU) am Dienstagabend zur Hälfte gefüllt. Vor einem halben Jahr in Wetzendorf, zu seiner letzten turnusmäßigen Veranstaltung dieser Art, seien es noch über 300 gewesen, wie Ulrich im Vorfeld der MZ sagte. Fehlende Quantität muss aber nicht auch gleich fehlende Qualität bedeuten. So waren die Einwohner sehr rege, was Fragen, An-, aber auch Aufregungen betraf.