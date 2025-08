Erinnern an einen in Droyßig geborenen Dichter Droyßig und Schulpforte: Bildungsweg des unweit von Zeitz geborenen Ernst Ortlepp führte nach Leipzig

Der Dichter und Schriftsteller Ernst Ortlepp wurde am 1. August 1800 in Droyßig geboren. Die MZ erinnert an ihn, erzählt aus seinem Leben. Wie der Bildungsweg des Pfarrerssohns aussah.